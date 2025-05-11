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Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Риме

Гауфф обыграла Линетт и вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла польку Магду Линетт в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу американки, которая посеяна на турнире под четвертым номером. У Линетт был 32-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

В четвертом круге Гауфф сыграет с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и россиянкой Вероникой Кудерметовой.