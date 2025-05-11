Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Риме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла польку Магду Линетт в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу американки, которая посеяна на турнире под четвертым номером. У Линетт был 32-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.
В четвертом круге Гауфф сыграет с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и россиянкой Вероникой Кудерметовой.