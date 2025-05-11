Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Риме

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:0, 6:1 в пользу британки, которая является 49-й ракеткой мира. Кудерметова располагается в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) строчкой выше. Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты.