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Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Риме

Кудерметова проиграла Радукану в третьем круге теннисного турнира в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла британке Эмме Радукану в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:0, 6:1 в пользу британки, которая является 49-й ракеткой мира. Кудерметова располагается в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) строчкой выше. Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты.

В четвертом круге Радукану встретится с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.