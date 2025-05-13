Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира WTA-1000 в Риме

В матче ⅛ финала лидер мирового рейтинга победила украинскую теннисистку Марту Костюк, у которой 27-я позиция — 6:1, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
В четвертьфинале соперницей белоруски будет китаянка Чжэн Циньвэнь (8). До этого белоруска победила россиянку Анастасию Потапову (34-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:2 и представительницу США Софию Кенин (31) — 3:6, 6:3, 6:2. В 2024 году Арина Соболенко в финале римского турнира проиграла польской теннисистке Иге Свентек.
Нынешний турнир на грунтовых кортах итальянской столицы завершится 17 мая, его победительница заработает 1000 рейтинговых очков и 877,3 тыс. евро призовых.