Соболенко вышла в ¼ финала на пятом турнире подряд

Для белоруски это седьмой четвертьфинал в сезоне и пятый — подряд. Ее баланс в этом году — 6:0, последний раз она уступила на этой стадии в октябре прошлого года на тысячнике в Пекине. В Риме она уже два раза доходила до четвертьфинала — в 2022-м и 2024-м.