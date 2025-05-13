Соболенко вышла в ¼ финала на пятом турнире подряд

Для белоруски это седьмой четвертьфинал в сезоне и пятый — подряд. Ее баланс в этом году — 6:0, последний раз она уступила на этой стадии в октябре прошлого года на тысячнике в Пекине. В Риме она уже два раза доходила до четвертьфинала — в 2022-м и 2024-м.
Соболенко стала первой теннисисткой после Карлы Суарес Наварро в 2015-м, которая вышла в четвертьфиналы в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Риме в одном сезоне.
За выход в полуфинал в Риме первая ракетка мира сыграет с Циньвэнь Чжэн. Они встречались шесть раз, все матчи выиграла Соболенко.