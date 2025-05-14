Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ

Вторую партию Соболенко начала с того, что проиграла подачу. Вскоре после этого белоруска матом выругалась в адрес болельщика, призвавшего её прибавить, и получила предупреждение от судьи. Шанс спасти хотя бы сет у Арины появился лишь в восьмом гейме, но она упустила тот двойной брейк-пойнт. (Не говоря уже о том, что к тому времени Соболенко могла уступать с двумя брейками; но в предыдущих геймах она отыграла все шесть брейк-пойнтов.) В довершение всего Чжэн даже подавать на матч не пришлось. В девятом гейме китаянка реализовала второй матчбол на приёме — 6:4, 6:3 за 1 час 38 минут. Остаётся добавить, что Соболенко впервые проиграла Чжэн. Теперь у них в личных встречах 6−1 в пользу белоруски.