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Рууд об игре Синнера в четвертьфинале Рима: «Максимально близко к идеалу»

Он взял у первой ракетки мира всего один гейм (0:6, 1:6).

Источник: Спортс"

— Можете описать игру? В исполнении Янника она была почти идеальная.

— Да-да, из того, что я видел, это максимально близко к идеалу — по крайней мере, из тех, против кого я играл. Надо отдать ему должное.

В первых четырех геймах я, может, сделал пару невынужденных ошибок с форхенда, когда пытался атаковать, но промахнулся. Все остальное, что летело в мою сторону весь матч, ощущалось как сто миль в час или даже больше. Каждый удар — с форхенда, с бэкхенда. Даже на мои удары, которые порой мне кажутся довольно тяжелыми, он отвечал как будто пушечными выстрелами.

Это невероятно впечатляет. Больше нечего сказать.

— Как считаете, вы могли бы сегодня что-то противопоставить такой игре?

— Ну, больше всего меня сегодня подвела подача. Если бы я подавал лучше, конечно, получил бы больше легких очков.

В розыгрышах на задней линии я, возможно, выиграл один или два длинных размена. Хотя, если подумать, я даже не уверен, выиграл ли я хоть один. Кажется, один или два все-таки были.

В большинстве розыгрышей на задней линии он был лучше меня, хотя мне казалось, что я пытался выстраивать очки так, как было нужно мне. Но он был везде.

Это как сказать, что когда кто-то в ударе, кажется, будто у него два форхенда — один с правой стороны, другой с левой. В его случае это почти как два бэкхенда, потому что его бэкхенд тоже невероятно хорош.

Это было словно играть против стены, которая постоянно посылает в тебя мячи со скоростью сто миль в час, — сказал Рууд после матча.