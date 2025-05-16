Рууд об игре Синнера в четвертьфинале Рима: «Максимально близко к идеалу»

В первых четырех геймах я, может, сделал пару невынужденных ошибок с форхенда, когда пытался атаковать, но промахнулся. Все остальное, что летело в мою сторону весь матч, ощущалось как сто миль в час или даже больше. Каждый удар — с форхенда, с бэкхенда. Даже на мои удары, которые порой мне кажутся довольно тяжелыми, он отвечал как будто пушечными выстрелами.