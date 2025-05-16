Рууд об игре Синнера в четвертьфинале Рима: «Максимально близко к идеалу»

— Можете описать игру? В исполнении Янника она была почти идеальная.
— Да-да, из того, что я видел, это максимально близко к идеалу — по крайней мере, из тех, против кого я играл. Надо отдать ему должное.
В первых четырех геймах я, может, сделал пару невынужденных ошибок с форхенда, когда пытался атаковать, но промахнулся. Все остальное, что летело в мою сторону весь матч, ощущалось как сто миль в час или даже больше. Каждый удар — с форхенда, с бэкхенда. Даже на мои удары, которые порой мне кажутся довольно тяжелыми, он отвечал как будто пушечными выстрелами.
Это невероятно впечатляет. Больше нечего сказать.
— Как считаете, вы могли бы сегодня что-то противопоставить такой игре?
— Ну, больше всего меня сегодня подвела подача. Если бы я подавал лучше, конечно, получил бы больше легких очков.
В розыгрышах на задней линии я, возможно, выиграл один или два длинных размена. Хотя, если подумать, я даже не уверен, выиграл ли я хоть один. Кажется, один или два все-таки были.
В большинстве розыгрышей на задней линии он был лучше меня, хотя мне казалось, что я пытался выстраивать очки так, как было нужно мне. Но он был везде.
Это как сказать, что когда кто-то в ударе, кажется, будто у него два форхенда — один с правой стороны, другой с левой. В его случае это почти как два бэкхенда, потому что его бэкхенд тоже невероятно хорош.
Это было словно играть против стены, которая постоянно посылает в тебя мячи со скоростью сто миль в час, — сказал Рууд после матча.