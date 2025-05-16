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Гауфф отыграла подачу на матч у Циньвэнь Чжэн и вышла в финал на втором тысячнике подряд

Матч продолжался 3 часа 32 минуты. В решающем сете американка дважды уступала с брейком и отыграла подачу на матч.

Источник: Спортс"

Для Гауфф это будет 13-й финал WTA в карьере и второй подряд на тысячниках. 3 мая она уступила Арине Соболенко в матче за титул в Мадриде.

Этот полуфинал в Риме стал третьим в Открытой эре, исход которого определился на решающем тай-брейке. Ранее такой же сценарий повторился в матче Трэйси Остин и Крис Эверт в 1979-м и во встрече Серены Уильямс и Елены Янкович в 2010-м.

Она стала седьмой теннисисткой, вышедшей в финалы в Мадриде и Риме в одном сезоне, после Динары Сафиной (2009), Серены (2013), Симоны Халеп (2017), Онс Жабер (2022), Иги Швентек (2024) и Соболенко (2024).

За титул Гауфф сыграет с Жасмин Паолини.