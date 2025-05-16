Гауфф отыграла подачу на матч у Циньвэнь Чжэн и вышла в финал на втором тысячнике подряд

Этот полуфинал в Риме стал третьим в Открытой эре, исход которого определился на решающем тай-брейке. Ранее такой же сценарий повторился в матче Трэйси Остин и Крис Эверт в 1979-м и во встрече Серены Уильямс и Елены Янкович в 2010-м.