Гауфф отыграла подачу на матч у Циньвэнь Чжэн и вышла в финал на втором тысячнике подряд

Для Гауфф это будет 13-й финал WTA в карьере и второй подряд на тысячниках. 3 мая она уступила Арине Соболенко в матче за титул в Мадриде.
Этот полуфинал в Риме стал третьим в Открытой эре, исход которого определился на решающем тай-брейке. Ранее такой же сценарий повторился в матче Трэйси Остин и Крис Эверт в 1979-м и во встрече Серены Уильямс и Елены Янкович в 2010-м.
Она стала седьмой теннисисткой, вышедшей в финалы в Мадриде и Риме в одном сезоне, после Динары Сафиной (2009), Серены (2013), Симоны Халеп (2017), Онс Жабер (2022), Иги Швентек (2024) и Соболенко (2024).
За титул Гауфф сыграет с Жасмин Паолини.