Синнер и Алькарас — в финале супертурнира в Риме! Кудерметова тоже сразится за титул

Только вот начал этот матч Пол великолепно: давил, играл плотно под заднюю, держал темп и не давал Синнеру ускорять мяч. После трёх проигранных геймов на старте партии у Янника всё повалилось из рук. И по линии не летело, и кроссы не навевали страх, и физически его зажало. К концу сета итальянец растеряно обращался к своему боксу и говорил, что ничего не может поделать. Стартовую партию он уступил со счётом 1:6 и за 28 минут. За это время он наколотил 13 невынужденных ошибок и набрал лишь два виннера.