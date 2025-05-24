Алькарас поделился эмоциями от возвращения в Париж, где ему предстоит защита титула

«Приятно вернуться сюда, в Париж, на “Ролан Гаррос”. Эти ощущения напоминают мне о прошлом сезоне. Я снова живу теми чувствами, которые были у меня в прошлом году. Я просто стараюсь подготовиться к старту как можно скорее, чтобы начать турнир на высоком уровне», — сказал Алькарас на пресс-конференции.