Ник Кирьос снялся с «Ролан Гаррос» — 2025

Ранее он планировал выступить в дуэте с соотечественником Джорданом Томпсоном, который является победителем одного турнира «Большого шлема» в паре — US Open — 2024. Также Кирьос отказался от игры в основной сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу.