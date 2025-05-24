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Даниил Медведев не примет участие в парном турнире «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP в одиночном разряде российский теннисист Даниил Медведев не примет участие в парном турнире Открытого чемпионата Франции — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP в одиночном разряде российский теннисист Даниил Медведев не примет участие в парном турнире Открытого чемпионата Франции — 2025. Партнёром Медведева должен был стать бразилец Марсело Демолинер.

В паре с Демонлинером Медведева заменит чилиец Николас Харри. Матчи Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде пройдут с 28 мая по 7 июня.

Напомним, Медведев сыграет в одиночном турнире «Ролан Гаррос» — 2025. Его соперником по первому кругу стал представитель Великобритании, 90-я ракетка мира Кэмерон Норри. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.