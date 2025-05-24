Третья ракетка России проиграла Рыбакиной в финале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла стать победительницей турнира WTA в Страсбурге.
В финале 26-летняя Самсонова, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной, 12-й ракетке мира, со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.
В личных встречах у Самсоновой и Рыбакиной счет стал 4−2 в пользу россиянки.
Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. Последний раз россиянка играла в финале в июне 2024 года в голландском Хертогенбосе, где одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску.
Уроженка Москвы Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года, завоевала свой девятый титул WTA в карьере.
Победительница турнира в Страсбурге получит €142,6 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, финалистке достанутся €87,82 тыс. и 325 очков.