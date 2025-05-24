Третья ракетка России проиграла Рыбакиной в финале турнира в Страсбурге

Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. Последний раз россиянка играла в финале в июне 2024 года в голландском Хертогенбосе, где одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску.