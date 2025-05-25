Арина Соболенко назвала величайшего игрока в истории тенниса

Ранее Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Женеве. Этот титул стал для серба 100-м в карьере. Он стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103). Джокович также стал первым игроком, который выиграл хотя бы один турнир уровня ATP в 20-м сезоне подряд.