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Арина Соболенко назвала величайшего игрока в истории тенниса

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко считает 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича величайшим игроком в истории тенниса.

Источник: Getty Images

— Кто GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата») в теннисе?

— Новак Джокович, — сказала Соболенко в видео TNT Sports.

Ранее Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Женеве. Этот титул стал для серба 100-м в карьере. Он стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103). Джокович также стал первым игроком, который выиграл хотя бы один турнир уровня ATP в 20-м сезоне подряд.