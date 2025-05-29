Теннисистка Александрова вышла в третий круг Roland Garros

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Италии Элизабетту Кочаретто в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 20-м номером. Кочаретто выступала без номера посева. В следующем круге Александрова встретится с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой (без номера посева) и Барборой Крейчиковой из Чехии (15-й номер посева).
Александровой 30 лет, она находится на 20-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Кочаретто 24 года, она располагается на 89-й строчке мирового рейтинга, на ее счету один титул под эгидой WTA. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Франции — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек, которая выиграла турнир трижды подряд.