Бублик признался, что хотел завершить карьеру в этом году

В четверг, 29 мая, 27-летний спортсмен обыграл 9-ю ракетку мира, уступая 0:2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.
«Вдохновляют ли такие победы? Знаете, я уже давным-давно себе все доказал. Я прыгнул выше головы пару раз в своей карьере. И в данный момент я находился в ситуации, где хотел закончить карьеру в этом году. В какой-то степени мне было скучно, мне было неинтересно. Но я поставил вопрос перед собой так: “Я теннисист. Что я могу делать? Я могу либо играть, либо не играть”. И пока во всех случаях я выбираю играть.
Я рад, что я выиграл, безусловно, это вознаграждение за ту работу, которую я проделываю. Но если бы я сегодня не выиграл, я бы просто так же продолжил играть. Около семи лет я стоял в топ-50, и я все-таки что-то выиграл в своей жизни. В моем случае остается просто играть, продолжать получать удовольствие. Потому что в какой-то момент этого года я потерял удовольствие к игре, мне было неинтересно, падает мотивация, меньше зарабатываешь, играешь турниры, которые тебе не нравятся. Но, повторюсь, я теннисист, я могу либо играть, либо не играть. И мы с командой пришли к выводу, что будем играть, а там как сложится«, — цитирует Бублика “Советский спорт”.
В следующем круге «Ролан Гаррос» Бублик сыграет против португальца Энрике Роши.