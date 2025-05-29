Бублик признался, что хотел завершить карьеру в этом году

Я рад, что я выиграл, безусловно, это вознаграждение за ту работу, которую я проделываю. Но если бы я сегодня не выиграл, я бы просто так же продолжил играть. Около семи лет я стоял в топ-50, и я все-таки что-то выиграл в своей жизни. В моем случае остается просто играть, продолжать получать удовольствие. Потому что в какой-то момент этого года я потерял удовольствие к игре, мне было неинтересно, падает мотивация, меньше зарабатываешь, играешь турниры, которые тебе не нравятся. Но, повторюсь, я теннисист, я могу либо играть, либо не играть. И мы с командой пришли к выводу, что будем играть, а там как сложится«, — цитирует Бублика “Советский спорт”.