Азаренко проиграла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису

В поединке второго круга одиночного разряда белоруска, занимающая сейчас 75-е место в мировом рейтинге, уступила в двух сетах представительнице США Софии Кенин, у которой 30-я позиция, — 6:7 (5:7), 4:6.
В третьем раунде Кенин будет соперничать с еще одной американской теннисисткой Мэдисон Киз (8). В матче 1/64 финала Азаренко разгромила бельгийскую теннисистку Янину Викмайер (1140-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:0. В первом раунде парного разряда Виктория Азаренко и Эрин Рутлиф из Новой Зеландии проиграли итальянскому тандему Ясмин Паолини / Сара Эррани — 2:6, 3:6.
Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в своем стартовом поединке Соболенко победила российскую теннисистку Камиллу Рахимову (86) — 6:1, 6:0, затем также в двух партиях обыграла швейцарскую теннисистку Жиль Тайхманн (97) — 6:3, 6:1, а в 1/16 финала будет соперничать с сербской теннисисткой Ольгой Данилович (34).
Общий призовой фонд нынешнего French Open составляет 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро и по 2000 рейтинговых очков. Год назад женский турнир выиграла польская теннисистка Ига Свентек, а у мужчин победил испанец Карлос Алькарас.