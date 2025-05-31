Директор «РГ» отреагировала на инцидент с плевком в Кецмановича одного из болельщиков

«В случае каких-либо инцидентов игрок должен обратиться к судье, а Кецманович ни разу этого не сделал. Ни разу он не подошёл к рефери, чтобы сказать: “Меня оскорбили” или “В меня плюнули”, как он заявил в прессе. Очевидно, что, если нам сообщат о подобных инцидентах, зритель уйдёт, и у нас не будет терпимости к такому поведению. Я уже говорила это в прошлом году. Да, жарко. Мы видим, что люди хотят поддерживать игроков. Они подбадривают. Это ясно, но я расстроена, потому что в этой ситуации нам ничего не сообщили. Если мы станем свидетелями чего-либо, очевидно, мы примем меры», — сказала Моресмо на пресс-конференции.