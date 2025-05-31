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Синнер вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Синнер победил Легечку и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, проходящего на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:2 в пользу Синнера (1-й номер посева) и продлилась 1 час 34 минуты.

В четвертом раунде Синнер встретится с представителем России Андреем Рублевым (17).

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. В 2024 году турнир в мужском одиночном разряде выиграл испанец Карлос Алькарас.