Гарбинье Мугуруса: теннис заложен в моей ДНК

«Мне нравится присутствовать на турнирах, может быть, не на всех сразу, как раньше, но я обязательно смотрю некоторые матчи, наблюдаю за игроками, просто нахожусь рядом. Чувствую, что являюсь частью сообщества; думаю, теннис заложен в моей ДНК. Так что я должна быть там. Может быть, не так часто, но мне всё равно нужно быть там. Я никогда так [много] не смотрела матчи и не следила за новостями. Думала, что буду немного более пассивной, но я в полном восторге», — сказала бывшая теннисистка в эфире подкаста The Sit-Down.