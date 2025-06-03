Джек Дрейпер опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос». Ему ответил Бублик

«До следующего года, Париж! Поздравляю Александра с невероятным выступлением накануне и желаю всего наилучшего в оставшейся части турнира! А я, как всегда, буду продолжать учиться и совершенствоваться, чтобы достичь своих целей. Спасибо всем за поддержку», — написал Дрейпер в социальных сетях.