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Джек Дрейпер опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос». Ему ответил Бублик

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер опубликовал пост после поражения на Открытом чемпионате Франции — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер опубликовал пост после поражения на Открытом чемпионате Франции — 2025. Британец пожелал удачи представителю Казахстана Александру Бублику в оставшейся части. Бублик ответил Дрейперу смайлом в виде сердца.

«До следующего года, Париж! Поздравляю Александра с невероятным выступлением накануне и желаю всего наилучшего в оставшейся части турнира! А я, как всегда, буду продолжать учиться и совершенствоваться, чтобы достичь своих целей. Спасибо всем за поддержку», — написал Дрейпер в социальных сетях.

В ¼ финала турнира в Париже казахстанец сыграет с Янником Синнером.