Кудерметова и Мертенс проиграли в ¼ финала парного турнира «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини в четвертьфинале парного турнира Открытого чемпионата Франции, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
Встреча продлилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу итальянок, посеянных под вторым номером. Кудерметова и Мертенс имели шестой номер посева.
В полуфинале турнира Большого шлема олимпийские чемпионки в паре, прошлогодние финалистки «Ролан Гаррос» сыграют с победительницами матча Ольга Данилович (Сербия)/Анастасия Потапова (Россия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия, 4-й номер посева).