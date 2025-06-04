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«Никаких оправданий»: Шарапова показала, как ей дается безупречно стройная фигура

38-летняя российская теннисистка Мария Шарапова сняла на видео свою домашнюю тренировку. Экс-первая ракетка мира занимается спортом на заднем дворе своего дома.

Источник: AP 2024

Уйдя из большого спорта, Шарапова сохраняет идеальную фигуру, как на пике своей карьеры. Благодаря отличной форме теннисистки, ее часто приглашают поучаствовать в показах мод.

Но не стоит думать, что Мария остается стройной только благодаря отличным генам. Шарапова прикладывает массу усилий, чтобы не набирать лишний вес. Спортсменка не пропускает тренировок и выполняет все упражнения на совесть, в этом фолловеры могли убедиться, посмотрев видео, выложенное Марией в соцсети.

«Никаких оправданий, — написала под роликом чемпионка и добавила мотивирующие хэштеги, — “сильное тело, сильный разум”, “не останавливайся” и “выходи и зажигай”».

Подписчики выразили восхищение любимой теннисистке и попросили публиковать больше подобных видео:

«“Обожаю ваши тренировки! Большое спасибо! Пожалуйста, размещайте больше!”, “Сильная и красивая”, “Ты — хорошая мотивация”, “Ты вдохновляешь меня стать активнее!”, “Даже потная она выглядит потрясающе”».