«Никаких оправданий»: Шарапова показала, как ей дается безупречно стройная фигура

Но не стоит думать, что Мария остается стройной только благодаря отличным генам. Шарапова прикладывает массу усилий, чтобы не набирать лишний вес. Спортсменка не пропускает тренировок и выполняет все упражнения на совесть, в этом фолловеры могли убедиться, посмотрев видео, выложенное Марией в соцсети.