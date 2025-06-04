Вторая ракетка мира Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В ¼ финала 21-летняя Гауфф, вторая ракетка мира, победила 30-летнюю соотечественницу Мэдисон Киз (8) со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.
За выход в финал Гауфф поспорит с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Луа Буассон (Франция).
Гауфф, чемпионка US Open-2023, второй год подряд дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», ее лучший результат на турнире — финал 2022 года. Киз, которая в нынешнем сезоне выиграла Australian Open, играла в ¼ финала «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года.
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.