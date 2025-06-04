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Вторая ракетка мира Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка в ¼ финала в трех сетах победила соотечественницу Мэдисон Киз. В полуфинале ее соперницей может стать россиянка Мирра Андреева.

Источник: Getty Images

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В ¼ финала 21-летняя Гауфф, вторая ракетка мира, победила 30-летнюю соотечественницу Мэдисон Киз (8) со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

За выход в финал Гауфф поспорит с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Луа Буассон (Франция).

Гауфф, чемпионка US Open-2023, второй год подряд дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», ее лучший результат на турнире — финал 2022 года. Киз, которая в нынешнем сезоне выиграла Australian Open, играла в ¼ финала «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года.

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.