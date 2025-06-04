Вторая ракетка мира Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Гауфф, чемпионка US Open-2023, второй год подряд дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», ее лучший результат на турнире — финал 2022 года. Киз, которая в нынешнем сезоне выиграла Australian Open, играла в ¼ финала «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года.