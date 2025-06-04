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«Я почти дожал его»: Бублик пошутил после поражения от Синнера

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик иронично отреагировал на поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции против итальянца Янника Синнера, сказав, что ему чуть-чуть не хватило обыграть первую ракетку мира.

Источник: Соцсети

В среду уроженец Гатчины (Ленинградская область) уступил Синнеру со счетом 1:6, 5:7, 0:6. После поражения Бублик репостнул в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России) видеозапись, на которой французская публика тепло прощается с теннисистом. Видео было подписано так: «Что за выступление в Париже».

«Я почти его добил, парни», — иронично ответил на сообщение пресс-службы «Ролан Гаррос» Бублик.

Бублик впервые дошел до четвертьфинала турнира серии Большого шлема. По ходу турнира он обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минаура и пятого номера мирового рейтинга британца Джека Дрейпера.