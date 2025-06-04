«Я почти дожал его»: Бублик пошутил после поражения от Синнера

В среду уроженец Гатчины (Ленинградская область) уступил Синнеру со счетом 1:6, 5:7, 0:6. После поражения Бублик репостнул в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России) видеозапись, на которой французская публика тепло прощается с теннисистом. Видео было подписано так: «Что за выступление в Париже».
«Я почти его добил, парни», — иронично ответил на сообщение пресс-службы «Ролан Гаррос» Бублик.
Бублик впервые дошел до четвертьфинала турнира серии Большого шлема. По ходу турнира он обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минаура и пятого номера мирового рейтинга британца Джека Дрейпера.