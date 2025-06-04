Синнер — о Бублике: никогда не знаешь, как он будет играть

"Мы уже играли друг с другом пару раз, так что уже немного знали, чего ожидать. Но в целом никогда не знаешь, как он будет играть. Мне кажется, он заслужил выйти в этот четвертьфинал, он играл с очень сильными игроками.
Я старался сосредоточиться на своей стороне корта, играть как можно более надёжно, потому что у него могут быть как взлёты, так и падения. Поэтому мне нужно было оставаться стабильным на протяжении всего матча. Я хотел хорошо подавать в важные моменты, что я и делал, так что это было хорошее выступление с моей стороны«, — приводит слова Синнера пресс-служба “Ролан Гаррос”.