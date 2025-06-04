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Синнер — о Бублике: никогда не знаешь, как он будет играть

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Бубликом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Источник: Getty Images

"Мы уже играли друг с другом пару раз, так что уже немного знали, чего ожидать. Но в целом никогда не знаешь, как он будет играть. Мне кажется, он заслужил выйти в этот четвертьфинал, он играл с очень сильными игроками.

Я старался сосредоточиться на своей стороне корта, играть как можно более надёжно, потому что у него могут быть как взлёты, так и падения. Поэтому мне нужно было оставаться стабильным на протяжении всего матча. Я хотел хорошо подавать в важные моменты, что я и делал, так что это было хорошее выступление с моей стороны«, — приводит слова Синнера пресс-служба “Ролан Гаррос”.