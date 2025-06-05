Синнер о тренировке с Буассон, обыгравшей Андрееву: «Не хотел рисковать и выходить на матч без разминки»

Мы, кстати, когда-то пересекались в одном теннисном центре, даже иногда тренировались вместе. Это было уже довольно давно. Перед турниром я видел ее в тренажерке в Жан Буэне, мы немного поболтали о том, как дела. У нее было отличное настроение. Ей как француженке получить wild card и сыграть на «Ролан Гаррос» — это что-то особенное.