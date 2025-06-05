Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Звереву 28 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 23 титула под эгидой организации. Зверев дважды трижды доходил до финала на турнирах Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2020), Открытом чемпионате Франции (2024) и Открытом чемпионате Австралии (2025). В 2021 году теннисист стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде.