Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под 6-м номером. Зверев имел 3-й номер посева.
В полуфинале Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который победил представителя Казахстана Александра Бублика (6:1, 7:5, 6:0). В другом полуфинале встретятся испанец Карлос Алькарас (2-й номер посева) и итальянец Лоренцо Музетти (8). Из россиян лучший результат на турнире показал Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга.
Джоковичу 38 лет, он располагается на шестой строчке в мировом рейтинге. На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Звереву 28 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 23 титула под эгидой организации. Зверев дважды трижды доходил до финала на турнирах Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2020), Открытом чемпионате Франции (2024) и Открытом чемпионате Австралии (2025). В 2021 году теннисист стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде.
Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 8 июня. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Алькарас. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).