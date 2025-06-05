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Джокович и Синнер сыграют в девятый раз. У них ничья в личных встречах

Баланс их личных встреч в основном туре — 4:4. На «Больших шлемах» преимущество за Джоковичем — 2:1.

Источник: Спортс"

На грунте они встречались один раз в 2021-м — в Монте-Карло победил серб.

Все матчи:

2024, «Мастерс» в Шанхае, хард, финал — Синнер, 7:6 (4), 6:3;

2024, Australian Open, хард, полуфинал — Синнер, 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3;

2023, Кубок Дэвиса, хард (крытые корты), полуфинал — Синнер, 6:2, 2:6, 7:5;

2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), финал — Джокович, 6:3, 6:3;

2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), групповой этап — Синнер, 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2);

2023, «Уимблдон», трава, полуфинал — Джокович, 6:3, 6:4, 7:6 (4);

2022, «Уимблдон», трава, четвертьфинал — Джокович, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2;

2021, «Мастерс» в Монте-Карло, грунт, 1/16 финала — Джокович, 6:4, 6:2.

Синнер — это Джокович 2.0. Аргументы знатоков.