Гауфф и Соболенко сыграют в финале Roland Garros

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Американка Коко Гауфф обыграла француженку Лоис Буассон в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под 2-м номером. Буассон попала в основную сетку турнира благодаря специальному приглашению (wild card). В четвертьфинальном матче француженка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву (6-й номер посева).
В финале турнира Гауфф сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинальном матче со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила представительницу Польши Игу Свёнтек. Для польской теннисистки это поражение стало первым на Открытом чемпионате Франции с четвертьфинала 2021 года, в котором она уступила Марии Саккари из Греции (4:6, 4:6).
Гауфф 21 год, она находится на 2-м месте в мировом рейтинге. На счету спортсменки девять титулов WTA. Победа на Открытом чемпионате США в 2023 году является единственной для американки на турнирах Большого шлема.
Буассон 22 года, она располагается на 361-й строчке в мировом рейтинге. Француженка не имеет в активе титулов WTA и впервые выступает в основной сетке турнира Большого шлема. Благодаря выходу в полуфинал спортсменка войдет в топ-100 сильнейших теннисисток мира.
Открытый чемпионат Франции — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).