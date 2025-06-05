Гауфф и Соболенко сыграют в финале Roland Garros

В финале турнира Гауфф сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинальном матче со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила представительницу Польши Игу Свёнтек. Для польской теннисистки это поражение стало первым на Открытом чемпионате Франции с четвертьфинала 2021 года, в котором она уступила Марии Саккари из Греции (4:6, 4:6).