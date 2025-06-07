Новак Джокович: «Вполне возможно, что это был мой последний матч на “Ролан Гаррос”. Точно хочу сыграть “Уимблдон” и US Open. В том, что дальше, я не так уверен»

Я пока ничего не знаю о будущем. Не знаю, что ждет меня завтра. Дальше «Уимблдон» — возможно, мой лучший шанс выиграть еще один «Шлем». Возможно, где-то еще на быстрых кортах у меня будет больше шансов: в Австралии, например.