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Новак Джокович: «Вполне возможно, что это был мой последний матч на “Ролан Гаррос”. Точно хочу сыграть “Уимблдон” и US Open. В том, что дальше, я не так уверен»

В полуфинале 38-летний Джокович уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру — 4:6, 5:7, 6:7 (3).

— Думаю, меня на этом стадионе никогда так не поддерживали в самых больших матчах. Я был не самым счастливым из-за поражения, но я остановился [поаплодировать], потому что хотел поблагодарить людей.

Янник сыграл великолепно, особенно в ментальном плане. Он показал, почему стоит первым в мире: несмотря на трибуны, несмотря на мои сетболы. Мы сыграли три равных сетах, второй и третий точно могли сложиться в мою пользу, но он выиграл заслуженно.

Вполне возможно, что я сыграл свой последний матч здесь, так что мне было особенно важно поблагодарить зрителей — если это мой последний матч здесь.

Я пока ничего не знаю о будущем. Не знаю, что ждет меня завтра. Дальше «Уимблдон» — возможно, мой лучший шанс выиграть еще один «Шлем». Возможно, где-то еще на быстрых кортах у меня будет больше шансов: в Австралии, например.

— Когда вы говорите про последний матч на «Ролан Гаррос», вы имеете в виду, что просто возможны все варианты, или что-то другое?

— Я не сказал, что это был последний матч моей карьеры. Я сказал, что это мог быть мой последний матч здесь. Сейчас для меня 12 месяцев — очень большой срок.

Я точно хочу сыграть «Уимблдон» и US Open — эти два «Шлема» точно, я уверен. В том, что дальше, я не так уверен, — приводит слова Джоковича корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.