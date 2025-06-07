Синнер о полуфинале РГ против Джоковича: «Этот матч в очередной раз показал, что Новак — пример для всех нас. Он лучший игрок в истории нашего спорта»

— Янник, вы впервые вышли в финал «Ролан Гаррос». За весь турнир вы не проиграли ни сета. Только что победили Новака Джоковича. Это идеальный расклад перед финалом в воскресенье?
— Да. Прежде всего, большое спасибо, что пришли поддержать меня и Новака. Для меня особенное событие — играть с Новаком в полуфинале «Большого шлема». Это просто потрясающе. Я должен был показать максимум. Я очень доволен тем, как справился. Но этот матч в очередной раз показал, что Новак — пример для всех, особенно для нас, молодых игроков. Он играет невероятно. Желаю ему всего наилучшего в оставшейся части сезона. Нам всем очень повезло видеть, как он играет на таком высоком уровне. Это потрясающе.
— Насколько трудно, играя против Новака, воспринимать его просто как игрока, а не как легенду?
— Да, именно, это очень сложно (улыбается). Он добился таких успехов. Он лучший игрок в истории нашего спорта и сыграть с ним здесь — это потрясающе.
Конечно, я стараюсь об этом не думать, но перед выходом на корт ты чувствуешь напряжение, понимаешь, какой соперник тебя ждет. Но я всегда стараюсь быть готовым к любой ситуации на корте. Я очень доволен сегодняшним выступлением.
Конечно, в воскресенье будет очень сложно. Я знаю, что в последнее время у меня не очень хороший счет против Карлоса (Синнер проиграл Алькарасу четыре предыдущие личные встречи — Спортс«“), так что посмотрим, что я смогу сделать. Но, повторюсь, я очень рад быть в финале, посмотрим, что получится показать.
— У вас будет хоть немного времени насладиться этой победой, прежде чем думать о следующем матче? Потому что вы уже упомянули Карлитоса — я не хотел, но вы сами о нем сказали.
— Нет, конечно, я наслаждаюсь моментом. Такие моменты редкие и особенные. Завтра — выходной, мы постараемся подготовиться к послезавтрашнему матчу. Но, повторюсь, я очень рад. Для меня это особенное место. Спасибо за теплый прием на протяжении всего турнира. Мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу, — сказал Синнер в интервью на корте.
Джокович — вечный гений. Но Синнер лучше.