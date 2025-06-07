Синнер о полуфинале РГ против Джоковича: «Этот матч в очередной раз показал, что Новак — пример для всех нас. Он лучший игрок в истории нашего спорта»

— Да. Прежде всего, большое спасибо, что пришли поддержать меня и Новака. Для меня особенное событие — играть с Новаком в полуфинале «Большого шлема». Это просто потрясающе. Я должен был показать максимум. Я очень доволен тем, как справился. Но этот матч в очередной раз показал, что Новак — пример для всех, особенно для нас, молодых игроков. Он играет невероятно. Желаю ему всего наилучшего в оставшейся части сезона. Нам всем очень повезло видеть, как он играет на таком высоком уровне. Это потрясающе.