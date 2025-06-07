Соболенко расплакалась после финала «Ролан Гаррос»

«Честно говоря, ребята, это очень больно. Особенно после таких тяжелых двух недель. Играть в отличный теннис, а потом показать такую ужасную игру в финале, это действительно ранит. Но это нормально. В любом случае, Коко, поздравляю. В таких тяжелых условиях ты была лучше меня. Молодец, провела отличные две недели. Поздравляю со вторым титулом Большого шлема. Ты боец, ты трудолюбива. Поздравляю тебя и твою команду. Спасибо моей команде за поддержку, извините за этот ужасный финал», — сказала Соболенко на корте «Ролан Гаррос», не сумев сдержать слез.