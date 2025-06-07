Соболенко расплакалась после финала «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко расплакалась после поражения в финале Открытого чемпионата Франции по теннису и попросила прощения за ужасную игру.
В субботу Соболенко проиграла в финале второй ракетке мира Кори Гауфф. Американка завоевала свой второй титул Большого шлема в одиночном разряде, в 2023 году она выиграла US Open.
«Честно говоря, ребята, это очень больно. Особенно после таких тяжелых двух недель. Играть в отличный теннис, а потом показать такую ужасную игру в финале, это действительно ранит. Но это нормально. В любом случае, Коко, поздравляю. В таких тяжелых условиях ты была лучше меня. Молодец, провела отличные две недели. Поздравляю со вторым титулом Большого шлема. Ты боец, ты трудолюбива. Поздравляю тебя и твою команду. Спасибо моей команде за поддержку, извините за этот ужасный финал», — сказала Соболенко на корте «Ролан Гаррос», не сумев сдержать слез.
Минувший финал стал шестым в карьере и третьим подряд для Соболенко на турнирах Большого шлема. В активе 27-летней белоруски три титула — она дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и один раз на US Open (2024).