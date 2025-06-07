«Вернёшься сильнее». Пресс-служба «РГ» обратилась к Соболенко после поражения в финале

Арина Соболенко проиграла второй финал турнира «Большого шлема» в 2025 году. На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко также уступила американке. Она потерпела поражение от Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.