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Барак Обама поздравил Кори Гауфф с титулом на «Ролан Гаррос» — 2025

44-й президент США Барак Обама обратился ко второй ракетке мира американской теннисистке Кори Гауфф после её победы на Открытом чемпионате Франции.

Источник: Чемпионат.com

44-й президент США Барак Обама обратился ко второй ракетке мира американской теннисистке Кори Гауфф после её победы на Открытом чемпионате Франции. В финале «Ролан Гаррос» — 2025 она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Поздравляю Кори с потрясающей победой на Открытом чемпионате Франции — первая за 10 лет американская чемпионка в одиночном разряде на “Ролан Гаррос”. Мы тобой гордимся», — написал Обама на личной странице в социальных сетях.

21-летняя Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на «Ролан Гаррос». В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.