Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не согласна». Гауфф отреагировала на заявление Соболенко, что Швёнтек бы выиграла «РГ»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на слова лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, которая заявила, что если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей «Ролан Гаррос».

Источник: Чемпионат.com

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на слова лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, которая заявила, что если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей «Ролан Гаррос». В финале соревнований в Париже Кори обыграла Арину со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

"Я не согласна. Вот она я! В последний раз, когда я играла против неё, не дискредитируя Игу, выиграла в трёх сетах. Не думаю, что это справедливо, потому что всякое может случиться. Честно говоря, по тому, как Арина играла в последние несколько недель, она была фаворитом на победу. Она была лучшей, против кого я могла играть в финале, потому что она — № 1 в мире. Она была лучшей соперницей. Думаю, я провела самый сложный матч, учитывая статистику. Поскольку Ига здесь чемпионка, это был бы сложный матч в любом случае.

С кем бы я ни играла, очень надеялась на победу, и у меня была такая уверенность. Если бы меня спросили, с кем бы хотела играть, я бы предпочла сыграть с Игой, потому что Арина играла очень хорошо, но Ига — тоже сложный соперник. Ни одна из них не была бы лучшей соперницей, но всё случилось так, как случилось, и именно поэтому я сегодня здесь", — сказала Гауфф на пресс-конференции.