«Я не согласна». Гауфф отреагировала на заявление Соболенко, что Швёнтек бы выиграла «РГ»

"Я не согласна. Вот она я! В последний раз, когда я играла против неё, не дискредитируя Игу, выиграла в трёх сетах. Не думаю, что это справедливо, потому что всякое может случиться. Честно говоря, по тому, как Арина играла в последние несколько недель, она была фаворитом на победу. Она была лучшей, против кого я могла играть в финале, потому что она — № 1 в мире. Она была лучшей соперницей. Думаю, я провела самый сложный матч, учитывая статистику. Поскольку Ига здесь чемпионка, это был бы сложный матч в любом случае.