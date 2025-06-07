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Гранольерс и Себальос выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Гранольерс и Себальос впервые выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали победителями Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде.

В субботу в финальном матче в Париже Гранольерс и Себальос, посеянные под пятым номером, обыграли британский дуэт в составе Джо Солсбери и Нила Скупски (8-й номер посева) со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Гранольерс и Себальос впервые стали победителями парного турнира «Ролан Гаррос».