Соболенко опубликовала заявление с объяснениями своих слов про Гауфф после финала «РГ»

«Вчера был тяжёлый день. Коко справилась с условиями гораздо лучше, чем я, и полностью заслужила победу. Она была лучшим игроком, и хочу отдать ей должное. Вы все меня знаете… Я всегда буду честной и человечной в том, как я переживаю такие моменты. Я допустила более 70 невынужденных ошибок, поэтому не могу притворяться, что это был отличный день для меня. Но и то, и другое может быть правдой… Я показала не всё, что могла, а Коко сыграла уверенно. Она заслужила этот титул. Уважение. Время отдыхать, учиться и возвращаться сильнее», — написала Соболенко.