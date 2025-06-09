«Она пожалеет». Энди Роддик раскритиковал Соболенко за слова после поражения на «РГ»

Вы можете так думать, и я считаю, что условия действительно очень помогли Коко. Но они такие, какие есть. Мы узнали, что к чему, только сейчас. Мы знаем, что иногда это условия работает на вас, а иногда нет, и, конечно, порой они могут стать следствием необычного результата. Но в «а что если?» играть глупо.