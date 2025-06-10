«Наверное, была на эмоциях». Гауфф — о резонансных словах Соболенко после финала «РГ»

«Я была немного удивлена ​​комментариями и всей этой ситуацией, но я дам ей шанс объясниться. Уверена, что это был эмоциональный день, эмоциональный матч. Наверное, она была на эмоциях после матча, поражение было непростое», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.