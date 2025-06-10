Кубок Новгородской области по теннису украли во время турнира

«Это произошло во время розыгрыша кубка области в воскресенье днем. Шел турнир, но начался сильный ливень. Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошел к столу, увидел, что кубка уже нет. Сначала подумал, что наши убрали, но выяснилось, что его украли прямо с корта. Кубок тяжелый — около 12 килограммов весит», — рассказал Иванов.