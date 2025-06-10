Кубок Новгородской области по теннису украли во время турнира

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Злоумышленники украли 12-килограммовый кубок Новгородской области по большому теннису во время турнира, сообщил РИА Новости председатель региональной федерации тенниса Юрий Иванов.
Кубок Новгородской области по теннису проходил с 6 по 8 июня у стен Новгородского кремля. По словам Иванова, обычно во время соревнований уже 16 лет на столик ставится кубок, на который нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года. Так было и в этот раз.
«Это произошло во время розыгрыша кубка области в воскресенье днем. Шел турнир, но начался сильный ливень. Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошел к столу, увидел, что кубка уже нет. Сначала подумал, что наши убрали, но выяснилось, что его украли прямо с корта. Кубок тяжелый — около 12 килограммов весит», — рассказал Иванов.
По словам Иванова, он сразу вызвал полицию и написал заявление. В федерации очень надеются, что кубок все-таки найдется, ведь он не представляет особой материальной ценности — ни серебра, ни золота в нем нет.
«В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению кражи, и местонахождение похищенного имущества», — сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.