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Куэрри: если бы Надаль и Алькарас сыграли 10 раз, Рафа победил бы в шести матчах

Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри считает, что 21-летний испанец Карлос Алькарас мог бы неоднократно одолеть своего титулованного соотечественника Рафаэля Надаля в его лучшие годы на грунте.

Источник: Чемпионат.com

Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри считает, что 21-летний испанец Карлос Алькарас мог бы неоднократно одолеть своего титулованного соотечественника Рафаэля Надаля в его лучшие годы на грунте.

«Что, если бы Алькарасу пришлось встретиться с Надалем на пике его формы на грунте и на “Ролан Гаррос”? Я не знаю. Я бы предпочёл Алькараса Рафе. Мне не нравится это говорить. Рафа никогда не играл против кого-то, кто бьёт по мячу так, как Карлос. Не говорю, что Карлос обыгрывал бы его каждый раз, но, если бы они сыграли 10 раз, Рафа победил бы в шести матчах», — приводит слова Куэрри We love tennis.