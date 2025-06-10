Куэрри: если бы Надаль и Алькарас сыграли 10 раз, Рафа победил бы в шести матчах

«Что, если бы Алькарасу пришлось встретиться с Надалем на пике его формы на грунте и на “Ролан Гаррос”? Я не знаю. Я бы предпочёл Алькараса Рафе. Мне не нравится это говорить. Рафа никогда не играл против кого-то, кто бьёт по мячу так, как Карлос. Не говорю, что Карлос обыгрывал бы его каждый раз, но, если бы они сыграли 10 раз, Рафа победил бы в шести матчах», — приводит слова Куэрри We love tennis.