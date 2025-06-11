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«Иногда это приносит успех». Южный — о стиле игры Бублика

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался об особенностях 43-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Источник: Getty Images

— Вам импонирует яркий публичный стиль Александра Бублика? Он часто делает шоу, но это может и отнимать моральные силы…

— Можно говорить что угодно, но эта игра приносит ему результат. Он нашёл свой путь, нашёл свой стиль и следует ему. Иногда это приносит успех, — приводит слова Южного Sport24.

Напомним, Бублик завершил выступления на «Ролан Гаррос» — 2025 на стадии ¼ финала, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». В матче за выход в финал он проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 5:7, 0:6.