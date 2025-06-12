«Все хотят сенсаций, а потом критикуют». Джимми Коннорс заступился за Арину Соболенко

— Да. Думаю, что всё дело в этом. После сложного матча — будь то финал чемпионата Франции или Уимблдона, неважно, все хотят сразу же услышать ваши мысли. Возможно, было бы лучше дать им [спортсменам] пять минут. Дайте игрокам перевести дух. Но они хотят услышать всё сразу, они хотят сенсаций. А потом критикуют…. Эти ребята думают, что знают, о чём говорят, хотя сами они этого не делали и не были там. Вы можете сидеть и говорить: «Ну, я это видел… Я столько раз смотрел теннис и знаю, что у вас на уме». Вы не знаете, что у нас на уме. Вы понятия не имеете. И, кстати, не у каждого игрока на уме одно и то же. Каждый человек индивидуален. Позвольте игрокам иногда переводить дух, — приводит слова Коннорса The Tennis Letter со ссылкой на подкаст Advantage Connors Podcast.