Медведев в Хертогенбосхе прошёл опасного француза. Впереди — американский гигант

Однако нельзя было рассчитывать, что в матче с Маннарино всё сложится легко и просто. В личных встречах у Даниила с французом было равенство — 4−4. При этом на траве Адриан вёл со счётом 3−2. На этом покрытии Маннарино побеждал россиянина в Хертогенбосхе в 2016 и 2023 годах, а также на Уимблдоне-2018. Медведев же был сильнее в Хертогенбосхе-2022 и на Уимблдоне-2023. А предыдущий очный матч состоялся на харде в Пекине-2024, и тогда победил Даниил — 7:6 (8:6), 6:2.