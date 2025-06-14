Чжэн Циньвэнь поднимется на наивысшую для себя позицию в мировом рейтинге

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания), где ей удалось дойти до полуфинала. Это наивысшая позиция в карьере китаянки.