Аманда Анисимова оценила победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Лондоне

«Я так счастлива, что закончила этот матч. Никогда прежде мне не удавалось одержать над ней победу. Она отличный игрок, ей всегда удается поднять свой уровень, особенно во втором сете. Я знала, что мне придётся немного перестроиться. Горжусь тем, как мне удалось сохранить концентрацию и пробиться вперёд», — приводит слова Анисимовой Tennis Majors.