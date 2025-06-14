Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Радукану отказалась от участия в турнире в Берлине

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в турнире WTA-500 в Берлине (Германия), который стартует 16 июня.

Источник: Чемпионат.com

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в турнире WTA-500 в Берлине (Германия), который стартует 16 июня. Об этом сообщает Tennis Majors.

На пресс-конференции после вылета с турнира WTA-500 в Лондоне Радукану призналась, что испытывает дискомфорт в спине, который преследует её с турнира в Страсбурге. В Лондоне на стадии ¼ финала британка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Таким образом, Радукану не сможет быть сеяной на Уимблдоне. Напомним, в прошлом году она дошла до ⅛ финала. Ранее на «Ролан Гаррос» — 2025, который проходил с 25 мая по 7 июня, Эмма Радукану проиграла в матче второго круга польке Иге Швёнтек (1:6, 2:6).