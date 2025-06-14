Эмма Радукану отказалась от участия в турнире в Берлине

На пресс-конференции после вылета с турнира WTA-500 в Лондоне Радукану призналась, что испытывает дискомфорт в спине, который преследует её с турнира в Страсбурге. В Лондоне на стадии ¼ финала британка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.