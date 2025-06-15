Чемпион «Больших шлемов» назвал причину неудач Медведева

«Дело в том, что это не в первый раз. И в прошлом году отмечали ненадежность подачи Медведева. Не знаю, с чем это связано — с психологическим состоянием, не чувствует что-то? Но, на мой взгляд, с соперниками, которые очень хорошо подают, нельзя допускать такие ошибки», — отметил Ольховский.