WTA сообщила о вопиющих онлайн-угрозах теннисисткам

«Онлайн-оскорбления неприемлемы, и ни один игрок не должен их терпеть. Пришло время для игровой индустрии и социальных сетей заняться источниками проблем и принять меры для защиты всех, кто сталкивается с этими угрозами», — сказала член совета игроков WTA третья ракетка мира американка Джессика Пегула.