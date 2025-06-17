Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WTA сообщила о вопиющих онлайн-угрозах теннисисткам

WTA сообщила о 15 случаях онлайн-угроз в адрес теннисисток в 2024 году.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) по итогам 2024 года передала в правоохранительные органы информацию о 15 случаях онлайн-угроз игрокам, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что под расследование попали 15 случаев вопиющих онлайн-угроз, доказательства были переданы правоохранительным органам для принятия мер. Четыре случая были связаны с турнирами Большого шлема, один — с Олимпийскими играми в Париже и еще десять — с другими турнирами.

«Онлайн-оскорбления неприемлемы, и ни один игрок не должен их терпеть. Пришло время для игровой индустрии и социальных сетей заняться источниками проблем и принять меры для защиты всех, кто сталкивается с этими угрозами», — сказала член совета игроков WTA третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

Как следует из отчета, большинство угроз и оскорблений в адрес теннисисток исходили от игроков на тотализаторе после проигранных ставок. Также отмечается, что один из нарушителей отправил со своего аккаунта 263 оскорбительных сообщения.