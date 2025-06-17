Арина Соболенко высказалась о настрое на Уимблдон-2025

«У всех нас одна цель: выиграть турнир. За эти годы я приобрела большую уверенность в себе, но в то же время я поняла, что дело вовсе не в этом. Речь о том, насколько ты готова выйти на корт и бороться, даже когда дела идут не очень хорошо. О том, насколько ты готова сражаться за то, чего хочешь», — приводит слова Соболенко TNT Sports.